Busseto, 20enne denunciato per il furto di una bici elettrica in stazione

I Carabinieri della Stazione di Busseto, nei giorni scorsi, hanno ricevuto la denuncia del furto di una bicicletta elettrica da parte di un cittadino del posto, un pendolare che per lavoro ogni giorno era solito lasciare il mezzo nel parcheggio della Stazione Ferroviaria di Busseto, per recarsi a Parma in treno, ma che nei giorni scorsi, aveva suo malgrado constatato l’avvenuto furto, ritrovando unicamente i resti del lucchetto, scassinato e abbandonato per terra.

I Carabinieri, grazie alla tempestività della denuncia, sono riusciti ad attivare immediatamente le indagini, cercando telecamere di video sorveglianza utili nell’area del furto. Proprio la scrupolosa visione di ore di immagini, ha permesso di immortalare il momento in cui un soggetto, entrando nel parcheggio della Stazione Ferroviaria proprio pochi istanti dopo che la bicicletta era stata assicurata ai perni, era riuscito a sottrarla con pochi abili gesti.

I Carabinieri hanno quindi visionato le ulteriori immagini delle telecamere presenti a Busseto, per cercare di identificare l’autore del furto, riuscendo a ricostruire il percorso fatto dall’uomo a bordo della bicicletta rubata per le vie del paese, fino a individuare la presunta direzione finale.

I militari, dunque, incrociando i dati anagrafici dei residenti, con l’età apparente e l’etnia del soggetto immortalato dalle telecamere, hanno individuato una serie di persone compatibili con l’autore del furto. I successivi servizi di osservazione e controllo, hanno permesso in pochi giorni, di intercettare il principale dei sospettati mentre usciva di casa con una bicicletta identica a quella sottratta, ma di colore diverso. Le successive verifiche hanno permesso velocemente di accertare che l’autore del furto aveva tentato di mascherare la provenienza della bicicletta, riverniciando la stessa usando bombolette spray.

La bicicletta, del valore di oltre 1000 euro, è stata immediatamente sequestrata e restituita all’avente diritto, mentre la persona identificata a bordo della stessa avente 20 anni e residente a Busseto, è stato inequivocabilmente riconosciuto nell’autore del furto, venendo denunciato a piede libero per furto aggravato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma