Busseto, alla Casa della salute, allestita la  stanza per l’allattamento con gli arredi donati dai Lions

Una stanza per l’allattamento, con arredi confortevoli è pronta ad accogliere le mamme e i loro bebè alla Casa della salute di Busseto dell’Azienda Usl, grazie alla generosità dei Lions club di Busseto Giuseppe Verdi ETS e Lions club di Salsomaggiore Terme. Infatti, una comoda sedia e un fasciatoio donati dalle locali Associazioni hanno completato questo spazio dedicato e funzionale.

L’idea di creare un ambiente confortevole per le neo mamme è della pediatra di libera scelta Francesca Savina che, insieme alla pediatra Francesca Guatelli, all’ostetrica Claudia Bussandri e al coordinatore infermieristico della Casa della salute Michele Mallozzi, si è attivata per realizzare il progetto.

Ma è grazie ai due Lions club che la stanza è diventata il luogo accogliente aperto alle mamme che accedono alla Casa della salute o che si trovano nelle vicinanze e necessitano di un posto dove poter allattare e cambiare il proprio bimbo, in tutta tranquillità.

Letizia Manneschi, presidente del Lions club di Salsomaggiore Terme ha espresso la sua soddisfazione per la donazione effettuata in sinergia con Lions club di Busseto al quale per primo è stata proposta la creazione di questo spazio. Il presidente del Lions di Busseto Sergio Bernasconi ha confermato infatti che “l’obiettivo dell’Associazione è la raccolta fondi finalizzata a supportare iniziative in vari ambiti ritenuti meritevoli e quindi con grande piacere è stata accolta la proposta di donare arredi dedicati”.

“Questo spazio si inserisce perfettamente nella vocazione della Casa della salute di Busseto – ha affermato Silvia Orzi direttore del distretto di Fidenza – dove l’ostetrica e la ginecologa danno piena attuazione al progetto a sostegno della genitorialità “Percorso nascita” e dove sono operativi il servizio di pediatria di comunità e gli ambulatori delle due pediatra di libera scelta. Questa stanza, che a seguito di una ridefinizione degli spazi, consente alle mamme ed ai bambini di avere un’ala a loro disposizione e la donazione dei Lions sono un segno tangibile – conclude Orzi – di quanto la salute possa essere tutelata oltre che con la prevenzione e cura, anche con l’accoglienza, piccole attenzioni che sottendono un significativo valore civico”.

Completano gli arredi una ulteriore sedia per l’allattamento e la bilancia, per controllare il peso dei neonati prima e dopo la poppata. Le pareti tinteggiate di rosa tenue sono abbellite dalle foto di “Ladri di emozione”, gli scatti sulla maternità e primissima infanzia della fotografa Daniela Zanella.

Non solo la donazione alla Casa della salute di Busseto. I due Lions club hanno consegnato a Pier Luigi Bacchini, direttore dell’unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Vaio, un capillaroscopio portatile. Si tratta di uno strumento ottico per la visione delle caratteristiche, numero e percorso, dei capillari sub ungueali, utile per la diagnosi del fenomeno di Raynaud e di alcune malattie del tessuto connettivo di origine autoimmune. In particolare, il capillaroscopio è destinato alle attività dell’ambulatorio di reumatologia pediatrica dell’ospedale di Vaio.

“A nome anche della direzione generale dell’Azienda Usl, ringraziamo i club Lions, Letizia Manneschi e Sergio Bernasconi, per la generosità e attenzione dimostrate – hanno affermato all’unisono Francesca Spagnoli, direttrice ff del presidio ospedaliero dell’Azienda Usl e Pier Luigi Bacchini – Queste donazioni confermano il positivo impatto che la collaborazione tra Azienda sanitaria e associazionismo ha sulla qualità dei servizi offerti”.

Alla cerimonia, con i professionisti dell’Azienda Usl di Parma e i rappresentanti dei Lions club, ha partecipato l’assessore ai Servizi alla persona del Comune di Busseto Marika Morelli che, da futura mamma, ha elogiato in prima persona l’iniziativa e ha confermato il grande apprezzamento della cittadinanza bussetana per tutti i professionisti della Casa della salute che ora avranno, grazie alla donazione, un ulteriore ambiente a disposizione di mamme e piccoli.