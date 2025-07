Busseto, alla Casa della salute una riorganizzazione per migliorare efficienza

La Casa della salute di Busseto è e rimane un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale, nodo essenziale della rete dei servizi sanitari territoriali del distretto di Fidenza. Non è prevista alcuna riduzione dei servizi, né tantomeno un depotenziamento della struttura.

A confermarlo è Silvia Orzi, direttore del distretto di Fidenza dell’Azienda Usl: “Desidero rassicurare i cittadini di Busseto e delle aree limitrofe: la Casa della salute non subirà alcuna riduzione nei servizi. Al contrario, stiamo lavorando per valorizzare ulteriormente questa struttura, rendendola ancora più efficiente e in grado di rispondere in modo tempestivo e appropriato alle esigenze di salute del territorio. La riorganizzazione in atto ha come obiettivo un uso più razionale delle risorse, un rafforzamento dell’integrazione tra i professionisti e una maggiore sinergia tra i servizi. Busseto continua quindi ad essere un presidio fondamentale nella rete distrettuale, a garanzia della prossimità delle cure”.

Le azioni in atto alla Casa della salute di Busseto sono parte di un più ampio intervento in corso di definizione, che, con la medesima finalità di assicurare la migliore gestione delle risorse, coinvolge altre strutture del territorio distrettuale e che sarà oggetto di confronto e condivisione con i sindaci dei Comuni interessati, secondo una logica di trasparenza e partecipazione.