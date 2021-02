Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Busseto hanno arrestato per evasione una 41enne domenicana. La stessa, agli arresti domiciliari, è uscita dall’abitazione in un orario non consentito dalle restrizione imposte dall’ Autorità Giudiziaria.

La pattuglia, in servizio perlustrativo, l’ha rintracciata, a passeggio in Piazza Matteotti. Ricondotta agli arresti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma