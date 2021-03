Busseto diventa set per Gianni Amelio

Si svolgeranno a Busseto, oltre che a Milano, Roccabianca e altre località, le riprese per “Il Signore delle Formiche”, il nuovo film di Gianni Amelio incentrato sulla vita di Aldo Braibanti, intellettuale geniale ed eretico messo alla sbarra a fine anni ’60 con la pretestuosa accusa di ‘plagio’. La città – o almeno una parte di essa – tornerà idealmente indietro nel tempo per offrire un contesto credibile alla casa di una profetica e raffinatissima mente emiliana e di sua madre. Le riprese, in programma per maggio 2021, avranno luogo in Via Roma.

«Ospitare il set del prossimo lavoro del Maestro Amelio è un onore ma anche una conferma del fascino esercitato da Busseto – commenta Marzia Marchesi, Assessore al Turismo del Comune di Busseto – Quando uscirà nelle sale, vere o virtuali che siano, il film rappresenterà un’occasione per riscoprire la figura di un genio straordinario e illuminare un angolo d’Emilia che con l’arte e la cultura ha un legame profondissimo».

Sono aperti i casting per i generici e le figurazioni speciali relativi a uomini e donne dai 30 agli 80 anni. È possibile inviare le candidature – con foto in primo piano e figura intera alla luce del giorno, senza trucco, cappelli, foulard e occhiali – all’indirizzo comparseemilia2021@gmail.com.

Per Informazioni: Busseto Terra di Verdi

P.zza Verdi, 10 – Busseto

Tel. 0524 – 92487

E-mail: info@bussetolive.com

Sito web: www.bussetolive.com