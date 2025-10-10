10 Ottobre 2025

Busseto: due giorni di chiusura per il ponte sul torrente Ongina

Stop al traffico il 15 e 16 ottobre per indagini geologiche e messa in sicurezza

di Tatiana Cogo

Il ponte sul torrente Ongina, lungo la strada provinciale 46 “Busseto-Confine Piacenza” al km 1+250, sarà chiuso al traffico dalle 8.30 alle 18.30 di mercoledì 15 ottobre e giovedì 16 ottobre 2025.

La chiusura si rende necessaria per consentire indagini geologiche nell’ambito dell’intervento di messa in sicurezza del ponte, attualmente in corso di realizzazione. Durante le operazioni, il transito di veicoli e pedoni sarà sospeso per motivi tecnici e di sicurezza, spiegano il presidente della Provincia di Parma, Alessandro Fadda, e il vice con delega alla Viabilità, Daniele Friggeri.

Per chi deve percorrere il tratto interessato, i percorsi alternativi sono: SP 26 – SP 54 in direzione Fiorenzuola (lato Piacenza) e SP 588r per raggiungere Busseto (lato Parma) e Cortemaggiore (lato Piacenza).

I cittadini e gli automobilisti sono invitati a programmare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante le giornate di chiusura.

