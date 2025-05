Busseto e Polesine Zibello, Fossa Parmigiana: interventi della Bonifica Parmense

Gli eventi alluvionali, caratterizzati da piogge sempre più violente hanno causato, nell’autunno scorso, fenomeni franosi molto rilevanti nell’areale e lungo gli argini della canalizzazione Fossa Parmigiana, importante arteria irrigua e di scolo della Bassa parmense nei comuni di Busseto e Polesine Zibello. Questi fenomeni – oggi chiamati “estremi”, ma sempre più frequenti e soprattutto non prevedibili nella loro entità – hanno generato un significativo indebolimento delle sponde, mettendo così in serio pericolo il tratto e interessando inevitabilmente anche le abitazioni circostanti. Le frane hanno comportato l’accumulo di molti detriti all’interno dell’alveo, diminuendo così le possibilità di utilizzo della sezione idraulica della rete scolante e rendendola inefficiente e causa di una discontinuità nel funzionamento anche dell’impianto idrovoro del Cantonale, importantissimo per la gestione dei livelli ed equilibri delle acque nel territorio di pianura. I lavori di somma urgenza della Bonifica Parmense – grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Protezione Civile per 350 mila euro – interesseranno il tratto del Comune di Busseto, mentre ulteriori 90 mila euro (finanziati sempre dalla Protezione Civile) sono già serviti per completare tutti i lavori in un tratto danneggiato nel Comune di Polesine-Zibello.

A Frescarolo, proprio in prossimità degli interventi idraulici, si è tenuto il focus sul ripristino delle canalizzazioni di bonifica dai danni alluvionali con una nutrita partecipazione delle istituzioni e rappresentanti della comunità, in occasione della chiusura della Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione istituita da ANBI. All’evento sono intervenuti i vertici consortili – la presidente Francesca Mantelli, il vicepresidente Giovanni Grasselli e il direttore generale Fabrizio Useri – insieme ad alcuni consiglieri e allo staff tecnico dell’ente; il Prefetto di Parma Antonio Garufi; l’Onorevole Gaetana Russo; il sindaco di Busseto Stefano Nevicati e quello di Sissa Trecasali Igino Zanichelli; il responsabile della Protezione Civile Gabriele Bertozzi, Alfredo Caggianelli per Regione Emilia-Romagna; l’Arma dei Carabinieri; i rappresentanti delle associazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura e Cia; il presidente del Consorzio Agrario Giorgio Grenzi e numerosi cittadini della zona interessata.

“In chiusura della Settimana della Bonifica il Consorzio ha scelto di essere a Frescarolo, sette mesi dopo l’alluvione della Bassa, luogo-simbolo di quelli che sono stati gli ultimi allagamenti e eventi estremi che hanno colpito il nostro territorio – ha sottolineato la presidente della Bonifica Parmense Francesca Mantelli –. La Fossa Parmigiana è uno dei canali di scolo più importanti del nostro comprensorio e gli interventi qui illustrati, di cui uno già completato per 90 mila euro nel tratto di Polesine Zibello e l’altro che andrà a porre in sicurezza il tratto del Bussetano per 350 mila euro, incrementeranno anche la sicurezza della viabilità sulla limitrofa strada provinciale 11 Busseto-Soragna”.

Compiaciuto il Prefetto di Parma, Antonio Garufi: “Interventi come quello sulla Fossa Parmigiana sono indispensabili al pari delle grandi opere perché contribuiscono a rafforzare e a rendere resiliente il territorio dai fenomeni estremi”.

Soddisfazione espressa anche dal sindaco di Busseto Stefano Nevicati: “Un efficiente risultato che pone in sicurezza non solo l’abitato di Frescarolo, ma anche le zone agricole circostanti. Ringraziamo la Bonifica Parmense per l’esecuzione dei lavori effettuati in tempi brevi”.