Busseto, non ha la mascherina, lo controllano e gli trovano addosso un sasso di cocaina

È iniziato tutto come un controllo di routine per mancanza di mascherina, è finito con le manette ai polsi. Ieri sera, attorno alle 18, la pattuglia della Stazione di Busseto ha notato un assembramento all’esterno del bar di un distributore di benzina e si è avvicinata per i controlli del caso.

Tra le persone presenti, una, nei pressi del parcheggio, non portava la mascherina. Avvicinata, per invitarla ad indossare la protezione e per identificarla, incapace di dare una giustificazione sull’assenza di protezioni delle vie respiratorie e non avendo con sé il portafogli, si è avviata verso la sua autovettura, poco distante, per recuperarlo. I militari l’hanno seguita e, notando la sua agitazione, hanno approfondito il controllo. Il soggetto, un cinquantenne della bassa, privo di precedenti, occultava sotto alcune carte, sul sedile anteriore, un sacchetto di plastica trasparente, che ha cercato maldestramente di nascondere senza farsi notare. I Carabinieri, si sono accorti del tentativo e si sono impossessati dell’involucro che, a esito di narcotest speditivo, è risultato contenere ben 35 grammi di cocaina in sasso.

Nel corso della successiva perquisizione di iniziativa i militari hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e circa 300 euro in contanti. Al termine della perquisizione domiciliare, dagli esiti negativi, è stato dichiarato in arresto per possesso di stupefacente ai fini di spaccio e condotto a casa in regime di detenzione domiciliare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.