Busseto: riapre Largo Affò con nuova viabilità

A poche settimane dalla conclusione degli interventi di riqualificazione, è prossima la riapertura di Largo Ireneo Affò al transito delle auto, con un’importante novità: viene disposta l’inversione della direzione di marcia in vigore prima dell’inizio dei lavori. Sarà infatti percorribile a senso unico in direzione di via Roma, questo come effetto della imminente realizzazione di una rotatoria nell’intersezione tra le vie Bellini, Donizetti e, appunto, Affò.

<La strada, per diversi mesi accessibile solo ai pedoni, è stata interessata da importanti e necessarie opere strutturali, innanzitutto il risanamento della rete impiantistica sottostante, con successiva riasfaltatura della strada, posa di cubetti in porfido, riorganizzazione degli spazi di sosta e di transito, e ripiantumazione delle alberature>, spiega il Sindaco di Busseto Stefano Nevicati.

Sebbene debbano essere ultimate, nel breve, alcuni dettagli di finitura, appena riscontrate le condizioni di percorribilità, sarà disposta la riapertura al traffico, in considerazione della funzionalità della via per l’accesso a diversi servizi e per favorire le attività commerciali presenti.

Data la realizzazione della rotatoria, i cui lavori sono iniziati questa settimana, l’Amministrazione comunale in accordo con la Polizia Locale, l’Ufficio tecnico e i professionisti incaricati, e dopo un confronto anche con i consiglieri di opposizione vista la rilevante decisione, ha stabilito di procedere ad un’importante modifica della viabilità, tramite l’istituzione del senso unico di circolazione per chi proviene da detta rotonda verso via Roma.

<L’inversione della preesistente direzione di marcia consente di assicurare una migliore sicurezza stradale, con sole tre le immissioni nella nuova rotatoria, e di alleggerire l’intersezione di piazza Matteotti, permettendo l’accesso a Via Roma da un secondo tratto viario>, evidenzia Luca Concari, assessore ai Lavori pubblici, dopo aver specificato, anche, che nel periodo di perfezionamento della rotatoria a Largo Affò si potrà accedere da Via Donizetti, percorrendo Via Vitali e poi Via Rossini.