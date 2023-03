Busseto, ubriaco disturba i clienti di un bar e poi aggredisce i carabinieri: arrestato un 27enne

Si è concluso con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni la serata alcolica di un 27enne residente in Provincia di Imperia che, in stato di ubriachezza, disturbava la clientela di un bar in Piazza Verdi a Busseto.

La vicenda ha avuto inizio intorno alle 21 quando la pattuglia della Stazione di Busseto, in transito in piazza, è stata raggiunta dal titolare che ha riferito che poco prima un uomo aveva litigato con i clienti, allontanandosi subito dopo, fornendo una dettaglia descrizione. Rintracciato in Via Roma veniva fermato e chiesti i documenti, mostrava sin da subito un atteggiamento ostile ed offensivo nei confronti dei militari rifiutando di consegnarli allontanandosi in sella alla bicicletta.

In Piazza Matteotti veniva nuovamente fermato e, per cercare nuovamente di fuggire aggrediva i militari che per renderlo inoffensivo usavano lo spray al peperoncino. Condotto in caserma è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione Autorità Giudiziaria. I militari ricorsi alle cure mediche del Pronto Soccorso sono stati giudicati guaribili in pochi giorni per contusioni varie.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma