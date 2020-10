Calcio a cinque: a Salsomaggiore Terme opening day della serie A 2020-2021

Il calcio a cinque sceglie ancora l’Emilia-Romagna per la ripartenza in sicurezza, dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus.

Dopo la Final Eight di Coppa Italia 2019, giocata lo scorso anno al Pala Cattani di Faenza – ma con partite anche a Cavezzo (Mo), Ferrara, Loiano (Bo), Reggio Emilia, Russi (Ra)-, sarà il Pala Cotonella di Salsomaggiore Terme (Pr) a ospitare – da giovedì 8 ottobre a sabato 10 ottobre – l’opening day della serie A 2020-2021: una tre giorni tutta dedicata al Futsal per la gioia dei suoi sempre più numerosi appassionati. Una grande festa per questo sport organizzata nel rispetto di tutte le misure anti Covid, con la presenza di massimo 200 spettatori.

Per l’Emilia-Romagna, dunque, un altro importante appuntamento che arricchisce un calendario di grandi eventi sportivi che tra agosto e la fine dell’anno si stanno svolgendo in tutte le discipline – dal calcio, al ciclismo, al volley, all’atletica – e in tutte le province.

E la provincia di Parma è protagonista sempre in questi giorni anche grazie agli Internazionali di tennis dell’Emilia-Romagna Challenger 125 che si svolgono, fino a domenica 11 ottobre al Tennis Club President di Montechiarugolo, alle porte del capoluogo ducale. E domenica, in occasione della finale, sarà presente il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Conclusi da pochi giorni le due gare di MotoGP a Misano Adriatico e i Mondiali di ciclismo a Imola, già si guarda ai prossimi appuntamenti, fra i quali il Gran Premio di Formula Uno ancora all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (dal 31 ottobre al 1^ novembre) e le tre tappe emiliano-romagnole del Giro d’Italia che dal 14 al 16 ottobre toccheranno Rimini, Cesenatico e Cervia.

Calcio a 5, le gare in programma a Salsomaggiore

Queste le gare in programma a Salsomaggiore da giovedì 8 a sabato 10 ottobre.

Giovedì 8 ottobre: ore 20.45 Meta Catania-Came Dosson

Venerdì 9 ottobre: ore 14.30 CDM Genova-Todis Lido di Ostia; ore 17.25 Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB Matera; ore 20.45 Sandro Abate Avellino-Acqua&Sapone Unigross

Sabato 10 ottobre: ore 15 Bernardinello Petrarca Padova-Feldi Eboli; ore 17.30 Colormax Pescara-Real San Giuseppe; ore 20 Italservice Pesaro-Saviatesta Mantova.

Integrale la copertura dell’evento con Raisport che trasmetterà tre gare (quella inaugurale di giovedì sera, e le due partite Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB Matera e Sandro Abate Avellino-Acqua&Sapone Unigross al venerdì). Il resto tutto in streaming grazie all’accordo con PMG azienda emiliana di distribuzione.