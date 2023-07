Caldo record, Cgil, Cisl, Uil: “Adoperarsi nei luoghi di lavoro per evitare situazioni critiche”

Le temperature estreme, che stanno caratterizzando questa estate 2023, destano allarme per le conseguenze psicofisiche che possono comportare ai lavoratori e impongono la massima attenzione all’organizzazione del lavoro ed alla prevenzione.

È importante che vengano predisposti per i lavoratori luoghi freschi all’interno dei luoghi di lavoro per le pause, che sia consentito il massimo accesso ad acqua potabile fresca, nonchè la programmazione delle attività a rischio calore, laddove possibile, in orari con temperature più favorevoli.

È necessario garantire la sorveglianza sanitaria, in modo particolare per i soggetti a rischio quali cardiopatici, diabetici e per i tutti i portatori di patologie croniche.



Importante il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai quali rivolgersi per segnalare le situazioni di criticità, chiedendo alle aziende la puntuale misurazione della temperatura, reale e percepita, negli ambienti, come previsto dalla normativa.

Si è tenuto nei giorni scorsi l’incontro convocato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sollecitato da Cgil, Cisl, Uil sull’emergenza caldo, con la partecipazione delle parti datoriali e sindacali, Ministero Salute, INPS, INAIL, ITL, tavolo riconvocato lunedì 24 proprio per individuare modalità comuni e condivise per fare fronte a questa eccezionale ondata di calore.

Il Ministero si è impegnato a dare maggiore concretezza alla richiesta di utilizzo di cassa integrazione a causa delle temperature elevate, utilizzando la causale “eventi meteo” nelle situazioni in cui la temperatura, percepita o reale, non consenta lo svolgimento delle attività in sicurezza. Per temperature elevate di considerano quelle superiori ai 35 gradi centigradi.

È possibile trovare materiale informativo sul sito a cura anche di INAIL: WORKLIMATE 2.0 – Temperature estreme e impatti su salute, sicurezza e produttività aziendale: strategie di intervento e soluzioni tecnologiche, informative e formative https://www.worklimate.it/materiale-informativo/.