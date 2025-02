Calestano, chiusa la Provinciale 15 ad Armorano. Previste verifiche su percorribilità

Il Servizio Viabilità della Provincia di Parma ha disposto la chiusura della Strada Provinciale 15 all’altezza della località di Armorano, nel territorio comunale di Calestano, a seguito di alcuni movimenti di massi e di terreno.

Il provvedimento che riguarda l’arteria di collegamento tra Calestano e Berceto è stato assunto, oggi, a seguito di un sopralluogo a cura di Antonio Mesti dell’Ufficio Manutenzione Strade Provinciali; del sindaco di Calestano Enzo Magri e della Polizia locale.

“I movimenti di massi e terreno rilevati – spiega Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia con delega alla Viabilità – hanno comportato un potenziale pericolo per il transito sulla strada visto il rischio di caduta sulla carreggiata. Da qui la decisione di provvedere con la chiusura al traffico in attesa dello svolgimento di un’ispezione più accurata dalla quale potremo avere le informazioni necessarie per capire l’entità dei movimenti in atto. La Sp15 era già stata oggetto di interventi con la posa di protezioni per evitare la caduta di massi sulla carreggiata. Pochi giorni fa, tra l’altro, si era tenuto un nostro sopralluogo per valutare lo stato attuale della strada per la quale confermiamo il massimo impegno, come Provincia, per garantirne la percorribilità”.

Per compiere le valutazioni approfondiate sulla Sp15 si attende l’intervento degli esperti rocciatori, già contattati dalla Provincia nei giorni scorsi per svolgere un sopralluogo anche sulla Sp28 tra Varsi e Bardi dove, attualmente, è stato istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, a seguito di una frana con distacco di massi rilevata ad inizio settimana.

(foto: Sp15 nel punto di chiusura al traffico)