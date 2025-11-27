Calestano, dalla Provincia investiti 1,8 milioni per la sicurezza della provinciale 15

Completati lavori per 1,8 milioni di euro per la messa in sicurezza della strada provinciale 15, uno dei tratti più fragili del reticolato di 1.200 km di strade di competenza dell’ente di Palazzo Giordani.

L’analisi degli interventi eseguiti e dei prossimi lavori in calendario, in programma in primavera per ulteriori 1,4 milioni di euro, è stata al centro di un incontro tra il vicepresidente della Provincia di Parma con delega alla Viabilità Daniele Friggeri ed il sindaco di Calestano, Enzo Magri.

Si è partiti dall’ultima emergenza, in ordine temporale.

“Solo pochi giorni fa – spiega Friggeri – i nostri uomini del Servizio Viabilità sono dovuti intervenire, con la massima urgenza, per istituire il senso unico alternato, regolato da semaforo, nella zona compresa tra Poggio di Sant’Ilario e Marzolara a causa di un cedimento della strada provinciale 15. Si è determinata una profonda fessura, probabilmente correlata agli effetti dei lavori di trivellazione teleguidata eseguiti nella zona per conto di Enel. Insieme al sindaco Magri abbiamo fatto il punto su questo problematica che richiederà un confronto approfondito con Enel, alla quale abbiamo chiesto di eseguire dei sondaggi al fine di comprendere, bene, lo stato della situazione e programmare i necessari lavori di ripristino”.

Il sopralluogo di vicepresidente e primo cittadino è poi proseguito nei punti della Sp15 interessati da lavori nel corso del 2025.

“Quest’anno – spiega ancora Friggeri – abbiamo investito 1,8 milioni di euro. Le risorse sono state utilizzate per una serie di somme urgenze; per rifare alcuni attraversamenti stradali e i reticoli scolanti; per l’installazione e sistemazione delle reti para massi; per la pulizia da detriti e per la sistemazione di diversi smottamenti. Previsti anche interventi di pavimentazione e realizzazione di segnaletica orizzontale, quest’ultima sarà completata nei prossimi giorni. Molto importanti, inoltre, gli interventi di adeguamento delle barriere stradali, per la sicurezza viabilistica, e il consolidamento del muro di sottoscarpa poco prima del centro abitato di Calestano”.

Ora si guarda già al futuro.

“Nella primavera 2026 – annuncia Friggeri – sulla sp15 saranno investiti altri 1,4 milioni di euro (quasi interamente risorse derivanti dalla protezione civile regionale con 130mila euro di fondi propri dalla Provincia) per la ricostruzione del muro di sottoscarpa ed il ripristino delle barriere di sicurezza ad Armorano (830mila euro); per lavori di messa in sicurezza di bivio Vigolone (250mila euro) e per intervenire a Riva dei Preti (300mila euro) dove è franata parte di una corsia”.

“La collaborazione sinergica con l’ente provinciale – commenta il sindaco Magri – sta producendo risultati concreti, in particolare sul fronte della viabilità, un elemento cardine per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Per tale ragione, la nostra amministrazione comunale ha, fin da subito, stabilito un rapporto di lavoro stretto e costante con la Provincia. Ad oggi, sono già state investite ingenti somme, destinate in larga parte al potenziamento della rete stradale che interessa direttamente il nostro comune. Non solo: sono già stati approvati ulteriori e significativi investimenti, focalizzati specificamente sulla viabilità dell’Alta Val Banganza. I lavori relativi a queste nuove opere sono già programmati e la loro realizzazione è prevista a partire dalla primavera 2026”.