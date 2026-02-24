Calestano, donna raggirata con finta vendita di cuccioli online: denunciati un 35enne e una 60enne

Nei giorni scorsi i Arma dei Carabinieri della Stazione di Calestano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 35enne e una 60enne italiani, ritenuti allo stato i presunti responsabili, in concorso tra loro, di una truffa online legata alla fittizia vendita di cuccioli di cane.

Le indagini sono scattate alla fine di dicembre 2025, quando una 40enne residente in provincia si è presentata in caserma per denunciare di essere stata raggirata. La donna, in vista delle festività natalizie, aveva deciso di regalare a un familiare un cucciolo di bulldog francese, individuando un’inserzione sul marketplace di una nota piattaforma social.

Dopo un primo scambio di messaggi, il sedicente venditore avrebbe fornito rassicurazioni sullo stato di salute della cucciolata, inviando anche documentazione veterinaria poi risultata priva di valore. La trattativa è quindi proseguita su una chat privata, dove l’uomo avrebbe fatto leva sull’urgenza dell’acquisto, sostenendo la presenza di altri potenziali compratori interessati.

Convinta dalla pressione psicologica, la 40enne ha effettuato un primo bonifico istantaneo a titolo di acconto. Successivamente, con il pretesto di ulteriori presunte necessità fiscali, il truffatore è riuscito a farsi accreditare altro denaro, per un totale di 900 euro.

Il giorno fissato per la consegna del cucciolo, però, nessuno si è presentato all’appuntamento. Ogni tentativo di ricontattare il venditore si è rivelato vano.

I Carabinieri di Calestano hanno quindi avviato un’attenta attività investigativa, seguendo le tracce digitali e bancarie lasciate dai responsabili. Il numero di telefono utilizzato per i contatti è risultato intestato a una 60enne residente in una regione del Centro Italia, mentre l’IBAN su cui erano confluiti i bonifici faceva capo a una carta ricaricabile intestata a un 35enne domiciliato nella stessa località.

Dagli accertamenti nelle banche dati delle Forze dell’Ordine sono emersi a carico di entrambi diversi precedenti per reati analoghi, tra cui casi specifici di truffe legate alla vendita di cuccioli online.

Al termine delle verifiche, i due sono stati denunciati per truffa in concorso.