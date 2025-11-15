Calestano-Felino, cede un tratto della provinciale 15

Nella serata di venerdì 14 novembre si è avuto un cedimento della strada provinciale 15 tra Calestano e Felino, nella zona compresa tra Poggio di Sant’Ilario e Marzolara.

Una profonda fessurazione, ben visibile sulla carreggiata, ha reso necessario il tempestivo intervento del personale del servizio Viabilità della Provincia che, a seguito di un sopralluogo, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da semaforo in quel tratto della provinciale 15.

È in corso di valutazione una correlazione tra il cedimento e gli effetti dei lavori di trivellazione teleguidata eseguiti per conto di Enel nella zona, un’operazione che, al momento, è stata sospesa dal personale della Provincia di Parma.

“Allo stato attuale – aggiornano il presidente della Provincia Alessandro Fadda ed il vicepresidente con delega alla Viabilità Daniele Friggeri – la strada è stata messa in sicurezza e la circolazione veicolare è garantita con il senso unico alternato, regolato da semaforo. Ringraziamo tutti gli operatori che sono intervenuti, nel corso della notte, per garantire la percorribilità della strada”.