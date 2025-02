Calestano, furto nel supermercato: denunciato 43enne

L’Arma dei Carabinieri si impegna quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto dei reati per garantire la sicurezza pubblica. Recentemente, grazie all’azione dei militari della Stazione di Calestano che si sono concentrati sull’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, è stato identificato e denunciato un 43enne dell’Est Europa per un furto in un supermercato locale.

*******

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Calestano, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 43enne straniero, residente fuori provincia, che sulla scorta degli accertamenti e verifiche svolte è ritenuto il presunto responsabile di furto di alcolici in danno di un supermercato del paese.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando il direttore di un supermercato di Calestano, durante la verifica dei prodotti esposti nella corsia degli alcolici ha constatato la mancanza di alcune bottiglie di un particolare tipo di vino.

Insospettito da tale mancanza, ha deciso di verificare nell’immediatezza i video dell’impianto di sicurezza da dove ha appreso che un uomo aveva commesso il furto.

Dopo aver estrapolato il filmato dall’impianto del supermercato, il direttore si è recato nella locale caserma dei Carabinieri dove ha sporto denuncia consegnando le evidenze video.

I militari, a seguito della denuncia hanno avviato un’indagine tecnica concentrandosi sull’analisi dei filmati da dove sono stati estrapolati diversi fotogrammi ritraenti con nitidezza il volto dell’autore del furto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, dopo aver avuto accesso al supermercato si è diretto nella corsia dei vini come se già conoscesse l’esatta posizione di quelle particolari bottiglie, dopo averne prelevate 2 se le è infilate sotto al giaccone, e procedendo a ritroso, ha ripercorso il tragitto iniziale uscendo tramite la porta usata per l’ingresso dei clienti senza essere notato.

L’attività d’indagine, conclusasi rapidamente, ha permesso ai Carabinieri di Calestano di identificare il soggetto ripreso dalle telecamere, in un 43enne dell’est Europa.

L’uomo, che è risultato già conosciuto e gravato da altre vicende di polizia per altri reati, al termine degli accertamenti è stato denunciato per furto all’Autorità Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma