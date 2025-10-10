Calestano, residenti mettono in fuga un ladro: denunciato 60enne per furto in abitazione

È stato sorpreso mentre usciva da un’abitazione e messo in fuga dai residenti, allertati da forti rumori provenienti dalla zona. Le successive indagini dei Carabinieri hanno portato all’identificazione di un uomo di 60 anni, denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Calestano, al termine di un’attività investigativa rapida ed efficace, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un cittadino italiano di 60 anni, ritenuto il presunto autore di un furto in abitazione avvenuto alla fine di settembre nel comune appenninico.

L’episodio si è verificato in un contesto di forte coesione sociale, tipico dei piccoli borghi montani, dove la collaborazione tra vicini ha giocato un ruolo decisivo.

La sera del 30 settembre, alcuni residenti, insospettiti da rumori anomali, hanno notato un uomo armeggiare con un martello nei pressi di una casa utilizzata come seconda abitazione. È scattato così un rapido passaparola telefonico per avvisare il proprietario, mentre un vicino, spinto dal senso civico, si è avvicinato all’abitazione per verificare la situazione.

Giunto sul posto, ha constatato l’effrazione di una finestra e la porta d’ingresso aperta. Poco dopo, si è trovato faccia a faccia con un uomo che, colto sul fatto, è fuggito rapidamente. Subito è stato allertato il 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di Taro, che ha avviato le ricerche del fuggitivo, purtroppo senza esito immediato.

Nel frattempo, è arrivato anche il proprietario di casa, avvisato dai vicini, che insieme ai militari ha potuto constatare i danni ai serramenti, gli armadi e i cassetti rovistati, nonché il furto di una tenda da sole di modesto valore.

I Carabinieri hanno subito avviato le indagini, raccogliendo testimonianze preziose che hanno permesso di ricostruire in modo dettagliato la dinamica dei fatti e di delineare il profilo del presunto autore. La denuncia sporta il giorno seguente ha formalmente dato avvio all’attività investigativa, condotta con competenza e profonda conoscenza del territorio.

Grazie alla meticolosa analisi delle informazioni raccolte, i militari sono riusciti a identificare in breve tempo il presunto responsabile: un 60enne italiano residente nella provincia. Alla luce degli elementi raccolti e di un solido quadro indiziario, i Carabinieri hanno denunciato l’uomo all’Autorità Giudiziaria.