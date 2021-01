Calestano: sequestrati 600 kg. di Parmigiano-Reggiano con etichettatura irregolare

Controlli finalizzati alla tutela del marchio di qualità nell’ambito della filiera “lattiero casearia” sequestro amministrativo di oltre 10 mila euro di merce. Questi i risultati del lavoro del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Parma.

A Calestano presso un ‘azienda, attiva nel commercio lattiero, intestata ad un 50enne del luogo sono state sequestrate per irregolare etichettatura nr.800 punte di parmigiano reggiano D.O.P. per complessivi 600 kg e più di 1200 etichette riportanti l’indicazione non ammessa di caseificio di montagna. I prodotti, del valore complessivo di oltre 10 mila, sono stati affidati in custodia al legale rappresentante della ditta.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma