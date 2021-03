Calvano: “Enrico Letta guida autorevole, responsabile e competente”

“La decisione di Enrico Letta di mettersi a disposizione per la guida del Pd è davvero una buona notizia e domenica sosterrò convintamente la sua candidatura. Perché in un momento difficilissimo per il Paese, e in una fase politica molto delicata per il Partito Democratico, avere una guida autorevole, responsabile e competente è fondamentale. Lo richiede il nostro impegno nel Governo Draghi, lo richiede la necessità di rimettere il Pd in connessione diretta con i problemi delle persone, lo chiedono i nostri iscritti ed elettori ancora disorientati dopo le ultime vicende e desiderosi di un rilancio, lo richiede anche la necessità di preparare al meglio le prossime elezioni amministrative. Il Partito Democratico dell’Emilia-Romagna, nel ringraziare Nicola Zingaretti per il suo impegno, sarà al fianco di Enrico Letta nelle sfide che ci attenderanno”.

Lo dichiara il segretario del Pd dell’Emilia-Romagna, Paolo Calvano.