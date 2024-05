Cambio al vertice dei Musei del Cibo, Andrea Grignaffini è il nuovo vicepresidente

Andrea Grignaffini, nei giorni scorsi, è stato votato all’unanimità dall’assemblea dei soci nuovo vicepresidente dei Musei del Cibo.

La nomina si è resa necessaria dopo le dimissioni di Cristiano Casa che aveva ricoperto il ruolo dal 2018.

“Grignaffini è un profondo conoscitore dell’enogastronomia del territorio e sono sicuro che potrà dare ungrande apporto allo sviluppo della programmazione dei nostri musei”. Queste le parole di Mario Marini, presidente dei Musei del Cibo dopo aver ringraziato Cristiano Casa per il prezioso contributo datoall’Associazione nell’ultimo quinquiennio”.

Andrea Grignaffini si è detto: “Molto contento di questo ruolo per poter dare il mio contributo da ‘osservatore’ del mondo della gastronomia che svolgo da oltre trent’anni insieme alla visione militante di critico enogastronomico. All’inizio della mia professione mi occupai di “buone cose” italiane per Gino Veronelli. Ora, grazie a questo incarico. è il momento di un ideale ritorno a casa che mi permette di inserirmi nell’universo delle buone cose della nostra provincia. Che sono tante”.

Parmigiano, classe 1963, Andrea Grignaffini dal 1990 inizia una stretta collaborazione giornalistica con il maestro della critica enogastronomica italiana Luigi Veronelli, suo mentore, scrivendo appunto di “Buone Cose” nell’omonima guida, lavorando nella “Guida Ristoranti” e nell’“Etichetta”.

Già consulente Giorgio Mondadori nel settore Guide Gastronomiche, assume la direzione creativa del bimestrale Spirito diVino. È stato insegnante di Metodologia di Degustazione critica in vari atenei (Parma, San Raffaele, IULM) nei Corsi di Laurea in Scienze Gastronomiche. Ha partecipato, in veste di giurato e di opinionista, a numerosi programmi televisivi di successo: da La Prova del Cuoco, a Matrix, da Masterchef a Senti chi mangia e Cuochi e Fiamme. Ha diretto la collana gastronomica della MUP.

Attualmente, dopo la direzione della Guida Vini, è il direttore della Guida Espresso Ristoranti è consulente enogastronomico membro e fondatore del Comitato Scientifico di Alma, la Scuola Internazionale di cucina. Collabora con la pagina enogastronomica della Gazzetta di Parma. Scrive su Arbiter, James, La Cucina Italiana, Italiasquisita, Gazzetta dello Sport. È socio dello Spin off dell’Università di Parma FotureCookingLab (specializzato in studi su prodotti e sistemi sperimantali).

Proprio assieme a Grignaffini è stata realizzata la riedizione del Ricettario dei Musei del Cibo che contiene ricette che esaltano i prodotti celebrati dai Musei del circuito.