Camera di commercio dell’Emilia, la Giunta si è riunita alla Barilla: al via gli incontri “itineranti”

È partita dalla sede di Barilla a Parma la nuova modalità “itinerante” delle riunioni della Giunta della Camera di commercio dell’Emilia, che nel corso del 2026 si svolgeranno direttamente nelle sedi di imprese ed enti legati al mondo economico delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

L’iniziativa mira a rafforzare il rapporto tra istituzioni e sistema imprenditoriale locale, in un momento caratterizzato da importanti sfide economiche. “Abbiamo scelto questa modalità per dare un ulteriore segno di vicinanza alle imprese e ai territori sui quali ricade la nostra attività”, ha dichiarato il presidente dell’ente camerale, Stefano Landi.

Secondo Landi, l’economia italiana sta attraversando una fase complessa, segnata da una crescita contenuta del Pil, oscillazioni nelle esportazioni e una produzione industriale che fatica a recuperare slancio. Pur in un contesto territoriale relativamente più favorevole, lo scenario internazionale — caratterizzato da conflitti, tensioni geopolitiche e nuovi dazi — limita la tradizionale capacità propulsiva dell’economia emiliana.

Proprio per sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo, la Camera di commercio dell’Emilia ha destinato negli ultimi due anni ingenti risorse agli investimenti delle imprese e a nuovi progetti per la crescita economica. In questo quadro si inserisce anche la scelta di portare le riunioni della Giunta direttamente nei luoghi simbolo dell’economia locale, l’organismo incaricato di adottare le decisioni più rispondenti alle esigenze del sistema imprenditoriale sulla base degli indirizzi del Consiglio generale.

La prima riunione del nuovo ciclo si è svolta ieri, lunedì 23 febbraio, proprio negli stabilimenti Barilla. Una scelta non casuale, come sottolineato dal vicepresidente della Camera di commercio dell’Emilia, Vittorio Dall’Aglio: “Partiamo da uno dei grandi simboli del made in Italy, espressione delle eccellenze italiane nel mondo e capace di generare ricadute rilevanti in termini di occupazione e indotto per il territorio e le comunità locali”.

Il progetto di incontri itineranti rappresenta dunque un nuovo strumento di dialogo diretto con le realtà produttive locali, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno allo sviluppo economico e consolidare il ruolo delle imprese emiliane nel contesto nazionale e internazionale.