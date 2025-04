“Camminando insieme si va più lontano e dà forza. L’evoluzione dell’agenda ONU 2030-parità di genere” è il titolo del seminario promosso da Zonta International Club Parma in collaborazione con il Comune di Parma, che si è svolto nel pomeriggio di oggi nella sala del consiglio comunale.

L’incontro si è aperto con i saluti del Sindaco Michele Guerra e dell’Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti. Ha visto, poi, l’intervento dell’Assessora alla Cooperazione Internazionale, Daria Jacopozzi.

L’incontro rientra nel progetto del Comune di Parma CO.DI.RE. (Consapevolezza Dialogo Responsabilizzazione per un nuovo modello di educazione alla Cittadinanza Globale), a cui Zonta International Club Parma ha aderito, e che mira a rafforzare ed implementare la conoscenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 e sensibilizzare sui temi della solidarietà internazionale, con l’intento di sviluppare collaborazioni per lo Sviluppo Sostenibile con Amministrazioni pubbliche e ONG attraverso la Cooperazione internazionale.





Sono intervenuti Stefania Pietranera Presidente Zonta Club Parma, Fernanda Gallo Freschi, Presidente Zonta International, Bineta Gueye Presidente della ONG Senegalese FEEDA, (Femmes, Education, Eau et Développement en Afrique) che ha presentato i risultati dei progetti di sviluppo sociale ed economico centrati principalmente sulla popolazione femminile in Senegal. Hanno preso la parola in video conferenza le rappresentati Zonta Club in Senegal, tra cui la Vice Governor del D18 Sylvie Domingo, senegalese, e La Governor del D18 Opeibia Omaboe.

L’iniziativa ha avuto come finalità la promozione del sostegno al miglioramento delle condizioni delle donne ed ai loro diritti. Grazie ai numerosi territori rappresentati, l’incontro ha rappresentato un’opportunità di creazione di nuove reti a livello nazionale e internazionale e di sensibilizzazione allo sviluppo di una cittadinanza globale per un mondo più sostenibile e in pace.