Campagna Amica informa che, in occasione della festa del primo maggio, lunedì a Salsomaggiore in viale Berenini non si terrà il mercato dei produttori agricoli di Coldiretti.

I cittadini potranno continuare a fare la spesa a km zero dai produttori di Campagna Amica da lunedì 8 maggio e ogni settimana sempre il lunedì mattina .