Campagna Amica: sabato 2 settembre Festa del Pomodoro al mercato di Barriera Repubblica

Ripartono le giornate a tema al Mercato di Campagna Amica di Barriera Repubblica a Parma per far conoscere ai consumatori tutti i segreti dei prodotti locali, le loro caratteristiche e il loro utilizzo in cucina.

Sabato 2 settembre sarà la volta del pomodoro, con una festa che dalle ore 9 animerà la bella piazzetta in largo Calamandrei colorata di giallo dai gazebi dei produttori agricoli di Coldiretti.

In questo spazio si potrà visitare una mostra delle diverse varietà di pomodoro del nostro territorio, dal pomodoro riccio di Parma ai datterini rosso, giallo e tigrato; dal cuore di bue al pomodoro da conserva e il camone, solo per citarne alcuni. Il tutto accompagnato dalle spiegazioni e dai consigli dei produttori agricoli per conservare al meglio per tutto l’anno le proprietà dell’oro rosso.

Non mancherà la presentazione da parte di un esperto in enogastronomia di alcune ricette per utilizzare il pomodoro in varie pietanze e per realizzare conserve di qualità. E’ prevista anche la realizzazione e degustazione di un piatto della tradizione a base di pomodoro.

Sarà possibile anche acquistare il pomodoro per preparare conserve casalinghe con consegna a domicilio per quantitativi superiori ai 10 kg.

Questo evento è una bella occasione – evidenzia il Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi- per presentare e valorizzare uno dei prodotti storici della nostra provincia che è il terzo produttore in Regione con 4.000 ettari complessivi. La produzione di pomodoro svolge, infatti, un ruolo fondamentale nell’economia agricola locale oltre a rappresentare un ingrediente fondamentale della dieta Mediterranea e della cucina italiana candidata all’iscrizione nella Lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità dell’Unesco”.