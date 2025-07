Campanini (Pd): “Dopo l’assemblea di martedì continua l’impegno per San Leonardo”

Siamo lieti che la capogruppo della Lega in Consiglio comunale Laura Cavandoli riconosca finalmente l’impegno del Comune in materia di sicurezza nel quartiere San Leonardo, ma tale impegno non è certo iniziato con l’assemblea – ricca di contributi – di martedì scorso, bensì da inizio mandato.

Ora ci piacerebbe che, oltre a lanciare appelli all’amministrazione – che non abbiamo mai ‘liquidato con sufficienza’ , sia che provengano da una forza politica che dai cittadini – la consigliera Cavandoli, che è anche Deputata, si rivolgesse più spesso al Ministero dell’Interno per un reale incremento delle forze dell’ordine in città, in modo da rafforzare e intensificare il già importante lavoro svolto quotidianamente da polizia, carabinieri e agenti municipali.

E’ importante infatti che ognuno, nel proprio ruolo, faccia per intero la sua parte per il bene della nostra città. Questa amministrazione, dal canto suo, continuerà a lavorare con grande determinazione per San Leonardo, in un rapporto di dialogo franco e costante con i cittadini, le associazioni e le realtà parrocchiali del quartiere.



Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale