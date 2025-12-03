Quotidiano online di Parma

Campanini (Pd): “Il Sant’Ilario alternativo di Vignali è un’offesa alla città”

di AndreaMarsiletti2

Come Gruppo del Partito Democratico riteniamo grave che Vignali  – il quale, come Ubaldi, da sindaco teneva molto al premio S.Ilario – organizzi un S.Ilario alternativo. Un’iniziativa non solo ridicola ma offensiva nei confronti di una ricorrenza che tutta la città sente e vive intensamente nel giorno del Santo Patrono e nella quale il Sindaco, a nome di tutti, riconosce pubblicamente l’impegno esemplare di alcuni suoi cittadini e cittadine.

Ancora una volta l’esponente di Forza Italia, in nome della sua personale visibilità e in spregio al premio S.Ilario e alle sue regole, porta conflitto e divisione nella città in un momento storico in cui è invece fondamentale sentirsi sempre più una comunità unita che, pur nella pluralità di opinioni, condivide un senso di appartenenza alla propria storia e ai propri valori. Ci aspettiamo perciò che tutte le forze politiche prendano le distanze.

† L’anima nelle religioni, quattro sguardi su un mistero che ci supera (di Andrea Marsiletti)

L’idea poi di creare una propria rete nei quartieri, oltre ad essere anch’essa offensiva verso i cittadini che si stanno impegnando meritoriamente nei Laboratori di Quartiere, è uno schiaffo al nuovo Regolamento sulla partecipazione approvato dal Consiglio comunale, di cui Vignali fa parte: bel rispetto per le regole della democrazia. Se il centrodestra lo dovesse candidare di nuovo a sindaco, dopo la sonora sconfitta del 2022, sarebbe l’ennesima conferma che le ambizioni personali di Vignali prevalgono su tutto, persino sulla festa di S.Ilario.

Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio Comunale


