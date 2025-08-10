Campanini (Pd): “Impegno e trasparenza del Comune di Parma sull’aeroporto”

“L’ampio e puntuale aggiornamento che il Sindaco Michele Guerra ha fornito oggi pubblicamente alla città dimostra l’impegno che il Comune di Parma e la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze, assieme ad Enac, stanno mettendo in atto per cercare di favorire un’ evoluzione positiva della situazione dell’aeroporto, in un atteggiamento di rispetto verso tutti gli attori coinvolti, di attenzione alle preoccupazioni di lavoratori e di trasparenza verso i cittadini.

TEODAILY

Tale impegno, da sempre portato avanti e che proseguirà, conferma quanto l’amministrazione comunale di Parma ritenga fondamentale il ruolo del Verdi per il trasporto passeggeri, a beneficio della città e del territorio circostante. Confidiamo che lo sforzo in atto da parte di tutti i soggetti in campo porti a trovare soluzioni positive per il futuro del nostro aeroporto.”

Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio Comunale