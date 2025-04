Campanini (PD): “Molestia sul bus, ripulsa e reazioni esemplari”

“Il caso della ragazzina molestata su un bus provoca un senso di profonda repulsione per il gesto e il suo autore, che dovrà risponderne alla giustizia. Ma testimonia anche una serie di comportamenti esemplari che è giusto sottolineare. Innanzitutto il coraggio e la lucidità della ragazzina, che, nonostante il grande disagio provato, chiede aiuto a una figura adulta, in questo caso l’autista. La sensibilità e prontezza dell’autista, che avvisa subito le forze dell’ordine ed esegue le istruzioni ricevute, impedendo al molestatore di scendere; il veloce intervento della polizia che interviene ed esegue il fermo. Alla ragazzina un plauso per la sua maturità e sinceri auguri di riprendersi da questo episodio grave e scioccante; all’autista TEP e agli agenti di polizia le congratulazioni per aver fronteggiato efficacemente la situazione.”



Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale – Parma