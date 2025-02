Campanini (PD) replica a Chiastra sulla sicurezza

Sandro Campanini replica all’intervento di Virginia Chiastra sulla sicurezza in città.

“Mi fa piacere che la Consigliera Chiastra legga i miei interventi, dispiace invece avere ancora una volta conferma che la ormai ex lista civica di cui fa parte è sempre più appiattita a destra, usando gli stessi suoi argomenti.

Mi aspettavo un convinto sostegno alle richieste che il Sindaco ha rivolto al Ministro dell’Interno e invece ecco il solito attacco strumentale al Comune, il quale ha ben presente che la legalità è fondamentale, ad ogni livello, e proprio per questo mette in campo personale ed energie a favore della sicurezza, nell’ambito delle proprie competenze.

Certamente è comprensibile lo sdegno di chi ha subito effrazioni, come al chiosco del Parco Ferrari, e l’auspicio è che sia possibile risalire agli autori del reato. L’impegno prosegue, anche con iniziative innovative come gli “street tutor” che adesso la lista Vignali promuove dopo averli definiti “inutili” fino a pochi giorni fa, conclude il Consigliere, capogruppo del PD in Consiglio comunale a Parma”.