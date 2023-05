Campanini (Pd): “Sì all’intitolazione dell’Auditorium Scuola Europea a David Sassoli”

E’ particolarmente significativa la scelta di intitolare a David Maria Sassoli l’Auditorium della Scuola per l’Europa di Parma, che assieme ad altre Istituzioni e realtà – EFSA e Collegio Europeo in primis – testimonia e conferma la vocazione europea della nostra città. E’ un modo concreto e visibile di ricordare una figura di grande valore, che come parlamentare, Vicepresidente e poi Presidente del Parlamento europeo ha contribuito da protagonista alla storia recente dell’UE e che purtroppo troppo presto ci ha lasciato, consegnandoci però la forza della sua testimonianza, della sua visione e delle sue parole. Sassoli è stato un sapiente interprete della migliore cultura europeista, costruttore autentico e appassionato di coesione, di solidarietà, di pacifica convivenza, di dialogo, sulla base dei valori etici e civili che egli ha profondamente condiviso e che hanno dato vita all’Europa unita. Che studenti e studentesse di oggi e di domani possano ricordare tutto questo è estremamente importante, così come è condivisibile l’auspicio da parte del Sindaco che l’ “Auditorium Sassoli” possa essere sempre più conosciuto e frequentato dai cittadini.

Sandro Campanini

Capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale – Parma