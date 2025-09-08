Campanini (Pd): “Solidarietà a Carabinieri e lavoratori TEP aggrediti”

Esprimo sentita solidarietà ai Carabinieri che al Parco Ducale sono stati minacciati da un gruppo di spacciatori e consumatori di sostanze. La presenza e i controlli delle forze dell’ordine, sempre più puntuali e costanti, in questo fondamentale spazio pubblico cittadino, in cui si stanno effettuando importanti interventi di miglioramento, merita un ringraziamento e dimostra quanto la sicurezza stia a cuore a tutte le istituzioni presenti nella nostra città.

Con l’occasione, invio un pensiero di vicinanza al personale adibito ai controlli e alla guida dei bus che nei giorni scorsi ha subito inaccettabili aggressioni e un apprezzamento a TEP per le misure a tutela dei propri lavoratori e lavoratrici.

Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale