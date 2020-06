Campari: “A Parma cittadini multati per servizi regolarmente fatturati”

“A Parma sono stati segnalati casi in cui un privato cittadino è stato multato, nonostante la regolare fattura, per aver usufruito di prestazioni occasionali da parte di un dipendente pubblico privo della necessaria autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Sul fatto che la Legge vieti a un dipendente pubblico di svolgere altri lavori non espressamente autorizzati dall’Ente di appartenenza non ci piove, ma come fa un cittadino a sapere se chi eroga servizio è in regola? Più che farsi rilasciare regolare fattura, cosa deve fare? Il buon senso impone che a rispondere dell’eventuale trasgressione in questi casi debba essere solo chi eroga la prestazione non potendolo fare e non il cittadino vittima della situazione. Ho presentato un’interrogazione al Governo per risolvere questa incongruenza.”

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega