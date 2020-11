Campari e Occhi (Lega): “Sospendere lo stop agli euro 4, insensato in condizione di crisi”

“Lo stop ai Diesel Euro 4 per gli sforamenti della soglia del Pm10, in una situazione d’emergenza come questa è davvero fuori luogo. Questa crisi, non è il momento migliore per chiedere ai parmigiani di acquistare una nuova automobile e il rischio di contagio sconsiglia di costringerli a stiparsi in mezzi pubblici sovraffollati.

La Regione dovrebbe sospendere le misure emergenziali del Piano dell’Aria fino a quando non si sarà tornati a una condizione di normalità dal punto di vista dell’emergenza Covid. Anche il blocco previsto da Gennaio andrebbe rimandato fino a fine del 2021 per non gravare su cittadini già messi in ginocchio dalla crisi sanitaria ed economica.

Invece di creare ulteriori problemi alle persone con nuove limitazioni in un momento così difficile, bisognerebbe in tutti i modi provare a semplificare loro la vita. Anche il Comune dovrebbe sospendere le Ztl e il pagamento delle righe blu, sarebbe semplicemente buon senso”.

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega e segretario della Commissione trasporti di Palazzo Madama e Emiliano Occhi, consigliere regionale e capogruppo della Lega in Consiglio Comunale