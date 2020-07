Campari (Lega): “Da De Micheli un imbarazzante no comment su risvolti revoca autostrade”

“Gli italiani hanno diritto a conoscere ogni dettaglio sulla mancata revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. Abbiamo posto alla ministra Paola De Micheli domande molto semplici in merito,ma, in evidente imbarazzo, si è limitata a leggere una noticina preparata dai suoi uffici senza dare alcuna risposta. Forse non è a conoscenza dei dettagli di una delle partite più delicate affrontate dal Governo e che si ripercuoterà direttamente su cassa dello stato, cittadini e imprese.

Chi doveva essere messo all’angolo e vedersi la concessione revocata dopo la tragedia del Ponte Morandi, oggi esce vincitore: i Benetton non sono usciti da Aspi, dopo aver guadagnato per anni con le tariffe piene e scarse manutenzioni e la loro controllata, Atlantia, ha fatto un + 26% dalla sera alla mattina. Il Governo ha fatto in modo che potessero privatizzare gli utili e statalizzare le perdite. Peggio di così non si poteva fare”, dice il senatore parmigiano della Lega Maurizio Campari, vicepresidente della Commissione Lavori pubblici di Palazzo Madama e primo firmatario dell’interrogazione al ministro De Micheli .

“Vogliamo chiarezza presto e una volta per tutte sulle quote di capitale che saranno acquistate da Cassa depositi e prestiti (CDP) e da altri potenziali investitori, sull’identità di questi ultimi, su chi avrà poteri decisionali o chi sarà mero socio di capitale, vogliamo la stima del valore di Autostrade per l’Italia e del prezzo che CDP e gli altri investitori pagheranno per acquisire le quote. Agli annunci devono seguire i dettagli come le garanzie sulla manutenzione, sugli investimenti previsti e sulla – annunciata – riduzione dei pedaggi (che però inciderebbe significativamente sul valore dell’investimento per CDP). In ultimo è fondamentale capire se gli investimenti compensativi per 3,4 miliardi di euro previsti dalla proposta transattiva saranno realizzati prima o dopo l’ingresso di CDP nel capitale di Autostrade per l’Italia. Fino a quando non avremo tutte queste risposte talloneremo senza sosta ministro e Governo ”, conclude Campari.