Campari (Lega): “Il re Bonaccini vuole il vassallo Guerra per continuare a disinteressarsi di Parma”

“Dai palazzi di Bologna sire Stefano Bonaccini giunge a Parma per benedire il vassallo Michele Guerra che vuole alla guida del feudo ducale”. Lo ha dichiarato il senatore Maurizio Campari, candidato nella lista della Lega per il Consiglio comunale di Parma.

“Il governatore dell’Emilia-Romagna verrà a Parma per suggellare l’alleanza con Pizzarotti e la candidatura a sindaco che ha imposto al PD locale. Un patto di potere per mantenere Parma nella condizione di marginalità degli ultimi anni. Come al solito, Bonaccini prometterà tutto e il contrario di tutto – ha proseguito l’esponente leghista –: servizi, infrastrutture, risorse: tutte cose che, ovviamente, non farà mai”.

“D’altra parte- ha proseguito Campari -, siamo abituati alle promesse non mantenute della Regione amministrata dal centrosinistra e alla sua pluridecennale politica per cui l’Emilia finisce a Reggio, penalizzando Parma in tutto a partire dalle infrastrutture strategiche come l’Alta velocità, la Ti-Bre, la Pedemontana, la Cispadana, la Pontremolese, la via Emilia Bis, che attendiamo da anni. Il voto dei parmigiani domenica può scombinare i loro piani”.