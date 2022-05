Campari (Lega): “Mi candido in consiglio per amore della mia città, troppi progetti fermi”

Ho accettato la proposta del mio partito di candidarmi alla carica di consigliere comunale nelle elezioni amministrative del 12 giugno, fondamentali per la nostra città, per contribuire, con la mia esperienza al rapporto tra Parma e Roma necessario per riuscire a centrare i progetti mai portati a termine negli ultimi 10 anni da un’amministrazione immobile e poco attenta ai bisogni della città.

Il tessuto sociale e imprenditoriale della città hanno bisogno di essere sostenuti.

Nel mio mandato da senatore ho sempre lavorato per il territorio e vado fiero dei tanti risultati ottenuti: dai più evidenti come lo sblocco del Ponte Nord e i 5 milioni di euro per Parma Capitale della Cultura, il via libera ai fondi per il recupero delle periferie, all’assunzione di nuove Forze dell’Ordine o alle leggi per la tassazione dei capitali che vanno all’estero. Altri obiettivi tra cui terminare la nuova autostrada Tirreno-Brennero, la fermata AV in zona fiere di Parma, sono ancora da raggiungere soprattutto perché Pizzarotti e il PD hanno sempre tentennato, talvolta anche opponendosi alla realizzazione di molte infrastrutture basilari per lo sviluppo della città. Io no.

A Roma, dove ho supportato i risultati ottenuti dalla Lega tra cui Flat Tax, Quota 100, Decreti Sicurezza, sono tra i primi 50 senatori per numero di presenze, avendo mancato meno di 40 voti su quasi 8.000 e sono primo firmatario di diversi disegni di legge fra cui quello sulla lotta al randagismo, in discussione proprio in questi giorni in Commissione Sanità.

Metto a disposizione della nostra città la mia esperienza, la mia onestà, la mia voglia di “fare”.

Parma oggi è una città trascurata e con un degrado diffuso: deve tornare a essere un punto di riferimento per la qualità della vita.

Insieme possiamo restituire Parma ai parmigiani. Uniti possiamo riportare Parma ai vertici delle città più vivibili d’Italia.

Maurizio Campari – Senatore parmigiano della Lega, segretario della Commissione Lavori pubblici di Palazzo Madama