Campari (Lega): “Più attenzione a società sportive e la città diventi riferimenti e-sports”

“Come tutti gli ambiti amministrativi, anche lo sport a Parma ha pagato il suo tributo a 10 anni di immobilismo e incapacità amministrativa della giunta di Pizzarotti e Guerra. Penalizzando in questo modo migliaia di praticanti soprattutto dello sport di base e giovanile.

Per sostenere la pratica sportiva occorre innanzitutto dare un aiuto concreto alle società, a partire da quelle che gestiscono gli impianti che vanno mese nelle condizioni di poter affrontare il caro bollette e agevolare lo sport al femminile.

Dal punto di vista delle strutture, deve esser ristrutturato e messo a norma il Palazzetto dello sport con il coinvolgimento delle società sportive. Va inoltre organizzata una migliore gestione delle piscine a Parma: prima fra tutte Via Zarotto che deve essere riaperta il prima possibile.

Per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dello stadio Tardini, serve più serietà. È necessario quel maggiore coinvolgimento del quartiere che è mancato fino a oggi e non è possibile ascoltare dichiarazioni diametralmente opposte da parte di Guerra e Bosi: il primo dice che il progetto va completamente rivisto e il secondo che va sostenuto e portato avanti, è il solito gioco della Giunta Pizzarotti, poiché idee molto confuse, senza serietà.

Restando in tema degli sport di squadra, la prossima amministrazione dovrà cercare di creare nuovamente le condizioni affinché possa rinnovarsi l’esperienza della cordata che ha rilevato il Parma Calcio e lo ha riportato in serie A con le Zebre Rugby, società che rappresenta uno sport in cui da sempre Parma eccelle in Italia.

Infine, con uno sguardo rivolto soprattutto ai più giovani, ritengo che sarà strategico creare le condizioni affinché Parma possa diventare punto di riferimento in Italia per gli E-Sport, un mondo emergente che in futuro genererà importanti opportunità di sviluppo e attirare turisti.

A partire da questi punti programmatici, Parma può recuperare il terreno perduto nel decennio pizzarottiano.”

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega, candidato in Consiglio comunale.