Campionato Mondiale Pizza 2025: Agugiaro & Figna al fianco dei pizzaioli del futuro

Si è conclusa giovedì scorso l’edizione 2025 del Campionato Mondiale della Pizza e Agugiaro & Figna con il brand Le 5 Stagioni, conferma la sua centralità nella manifestazione premiando il talento e l’impegno di chi, ogni giorno, lavora per innovare la pizza con coscienza e passione.

Vincitore di questa edizione è stato Giuseppe Balsomini, pizzaiolo di Mazara del Vallo, che ha conquistato il primo posto nella categoria Pizza Classica. Ma non solo: Balsomini si è aggiudicato anche l’ambìto titolo di “Pizzaiolo per il Cambiamento”, premio assegnato a chi si distingue per un approccio etico, sostenibile e consapevole al mestiere del pizzaiolo. Le sue scelte, orientate alla valorizzazione delle materie prime locali e all’uso intelligente degli ingredienti, hanno colpito per equilibrio tra tecnica, gusto ed etica.

La partecipazione di Agugiaro & Figna alla manifestazione non si è limitata alla sola sponsorizzazione attraverso Le 5 Stagioni, ma ha rappresentato ancora una volta un momento di grande confronto e crescita per tutto il settore. Attraverso masterclass, degustazioni e incontri, il brand ha ribadito il proprio impegno nella valorizzazione della filiera, nel sostegno alle pratiche sostenibili e nella formazione dei pizzaioli. Agugiaro & Figna continua infatti ad accrescere la sua community di professionisti consapevoli, in grado di dare forma a una nuova visione di ristorazione più attenta all’ambiente, all’etica del lavoro e alla cultura gastronomica.

Nel corso della tre giorni, lo stand di Agugiaro & Figna si è trasformato in un vero e proprio laboratorio di idee, dove alcuni tra i più autorevoli maestri pizzaioli si sono alternati con masterclass coinvolgenti e cariche di ispirazione. Le loro performance hanno saputo affascinare il pubblico e indicare nuove prospettive per l’evoluzione del mestiere. Tra i protagonisti spiccavano nomi di riferimento nel panorama pizzaiolo come Ciccio Vitiello, Federica Mignacca, Marco D’Arrigo, Stefano Callegari, Giulia Zanni, ma anche Mimmo Vassallo, Michele Croccia, Gianni Di Lella, Mirko e Danilo Fusco, Daniele Covi, e Antonio Ferraiuolo

“Essere presenti al Campionato Mondiale della Pizza significa continuare un percorso che mette al centro le persone, la qualità della materia prima e la capacità di innovare restando fedeli alla tradizione” — ha commentato Riccardo Agugiaro, CEO di Agugiaro & Figna — “Attraverso i nostri progetti vogliamo essere un motore di cambiamento per tutta la filiera, valorizzando ogni attore: dai pizzaioli agli agenti, fino ai formatori. Perché il futuro della pizza è una sfida collettiva che si vince insieme”.