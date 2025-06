Campionato Regionale di Skateboard a Parma, incontro in Municipio

L’Assessore allo Sport Marco Bosi ha incontrato, in Municipio, una delegazione di giovani, in vista della quarta tappa del Campionato Regionale di Skateboard, in programma domenica 29 giugno allo Skatepark Paradigna, patrocinato e sostenuto dal Comune di Parma.

Durante l’incontro erano presenti per l’Associazione 3FLIP Asd il Presidente e istruttore Fabian Paul Valenzuela Diaz e l’istruttrice e Vicepresidente Sara Musini.

L’evento rappresenta la quarta ed ultima tappa del Campionato Regionale Skateboard, del circuito gare della Federazione; la partecipazione a questa tappa consente l’accesso al Campionato Italiano Skateboard di settembre 2025. L’evento si propone come una giornata di condivisione della disciplina dello Skateboarding e si prevede una grande affluenza di skater del circuito federale della Regione Emilia-Romagna. Le gare sono aperte al pubblico, dalle ore 14 alle 17, allo Skatepark Paradigna. Info: 3516811159 – Pagina Instagram: @3flip.asd

In questi giorni è attivo lo Skatecamp estivo nella sede operativa dell’Associazione 3FLIP Asd che vede la partecipazione di tante ragazze e ragazzi dai 6 anni in su.