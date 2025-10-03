Cancellata per sciopero generale la prima del Falstaff

3
Il Teatro Regio di Parma informa il gentile pubblico che, in ragione dello sciopero generale indetto per l’intera giornata odierna, non sarà possibile mettere in scena la prima di Falstaff prevista al Teatro Regio di Parma alle ore 20.00. Pertanto, la recita è cancellata per causa di forza maggiore.
Dal 7 al 22 ottobre sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti con le seguenti modalità:
- coloro che hanno acquistato il biglietto presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma sono invitati a contattare la Biglietteria via mail biglietteria@teatroregioparma.it; in alternativa e salvo disponibilità, sarà possibile richiedere il cambio di data/spettacolo nell’ambito degli eventi del Festival Verdi 2025.
- coloro che hanno acquistato il biglietto online tramite Vivaticket riceveranno apposita comunicazione direttamente da Vivaticket che fornirà le modalità di rimborso.