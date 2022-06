Cantoni (Pd): “Aprire a Parma una succursale del Magnaghi – Solari per la ristorazione e l’Hotellerie”

Col recupero del bellissimo complesso del San Paolo, la città ha ora a disposizione un nuovo e ampio spazio pubblico che potrà favorire l’insediamento di nuove funzioni in Centro Storico.

Nel dibattito parallelo ai lavori di recupero, sono emerse diverse ipotesi, tra le quali l’avvio di una Scuola d’alta formazione su cibo e nutrizione. Per entrare nel concreto però, nei giorni scorsi ho incontrato alcuni docenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Magnaghi- Solari”, storica e qualificata scuola del territorio, che ha la sede principale a Salsomaggiore Terme e da diversi anni un piccolo distaccamento con due classi del biennio, ospitate dall’Enaip di Parma.

Dal confronto sul futuro della Scuola e i fabbisogni degli studenti, è emersa la necessità di ampliare l’attrattività della scuola e valorizzarne il ruolo guida nella formazione di professionisti, persone qualificate e specializzate sia per la ristorazione che per il management alberghiero. Occorre migliorare l’accessibilità e la fruibilità della scuola e valorizzarne la missione formativa. Ho indicato perciò il Complesso del San Paolo – ci sarebbero anche altri spazi pubblici da riqualificare-, già in passato, sede scolastica e ancora da riempire di funzioni; penso che sarebbe molto utile per tutti aprire a Parma, dal 2015 Città Creativa Unesco per la gastronomia, una succursale del Magnaghi, con l’indirizzo alberghiero e tecnico turistico, scuola pubblica e accessibile e accessibile, con il corso completo dei 5 anni, che potrebbe sfruttare le tante competenze presenti in città, migliori relazioni anche con l’Efsa, in materia di sicurezza alimentare e con le numerose imprese turistiche, della ristorazione e dell’agro-alimentare già presenti.

Per contro avremmo così un forte potere attrattivo sui giovani delle provincie limitrofe che con più facilità, avrebbero un ulteriore occasione di accesso al mondo del lavoro, con stage e Pcto, già alternanza scuola lavoro, tra le imprese del settore turistico, peraltro in grande difficoltà nel reperire personale e collaboratori qualificati.

Su questo progetto come per altri, vorrei impegnarmi concretamente, qualora fossi eletto nel Consiglio Comunale, insieme a Michele Guerra.

Stefano Cantoni

candidato al Consiglio Comunale di Parma nella lista del Partito Democratico.