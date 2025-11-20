Caos in un condominio cittadino: 43enne lancia oggetti dal balcone e danneggia impianto del gas

Una situazione pericolosa ha mobilitato i residenti di un condominio di Parma lo scorso 6 novembre, quando un 43enne italiano ha iniziato a lanciare oggetti dal balcone e a danneggiare l’impianto del gas del proprio appartamento, creando allarme e mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Diverse chiamate al 112 hanno portato l’intervento immediato dei Carabinieri della Stazione di Vigatto, che sono riusciti a gestire la situazione prima che degenerasse.

All’arrivo dei militari, l’uomo era in evidente stato di agitazione psicofisica, urlando e colpendo con violenza l’impianto di erogazione del gas. Contenitori dei rifiuti erano stati distrutti nelle vicinanze e alcuni passanti erano stati sfiorati dagli oggetti lanciati dal balcone. I Carabinieri, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e del personale tecnico del gestore, hanno messo in sicurezza l’area e calmato l’uomo.

Le successive indagini hanno rivelato che il 43enne era sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, fattore che ha aggravato il suo comportamento pericoloso. Al termine degli accertamenti medici e investigativi, è stato denunciato alla Procura di Parma per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, danneggiamento e lancio pericoloso di oggetti.

L’uomo resta indiziato di reato, in attesa di valutazione dell’autorità giudiziaria, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha scongiurato un rischio maggiore per i residenti e sottolinea l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.