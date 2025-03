Capigruppo maggioranza: “Sicurezza, dal Comune costante ascolto dei cittadini”

L’ascolto dei cittadini è uno dei principi fondamentali che guida l’azione di questa amministrazione, sia che si manifesti in modo pubblico che con istanze dirette o tramite i Laboratori di Quartiere.

Per quanto riguarda il Comune, l’impegno per la legalità e la sicurezza rappresenta una priorità e lo testimoniano le assunzioni di personale (più 45 agenti di polizia municipale), i progetti relativi agli street tutor, i numerosi controlli e presìdi, il progetto “Legalità e coesione” , con l’aumento delle videocamere, la promozione dei gruppi di controllo di vicinato, la chiusura del negozietto “pericoloso” di via Borghesi, il coordinamento con le forze dell’ordine, anch’esse quotidianamente impegnate sulle nostre strade.

Pur consapevoli che la questione della violenza giovanile non si risolve in un giorno, rileviamo un calo degli episodi di quel tipo, che incoraggia a proseguire con le azioni di vigilanza e di prevenzione.

Anche i tanti eventi culturali e aggregativi, sia in centro che nei quartieri, rappresentano un fattore preventivo rispetto a comportamenti illeciti.

Come noto, il livello di sicurezza è collegato anche a quanto i quartieri sono frequentati e vissuti: in particolare nel San Leonardo sono numerosi gli interventi in corso e in arrivo, dai parchi e parchetti gioco alle riqualificazioni urbanistiche, dagli impianti sportivi agli spazi di aggregazione, senza dimenticare i bandi per il commercio e gli interventi per la sicurezza stradale. Assieme ai controlli e alle iniziative promosse dal Comune e dalle tante realtà associative e scolastiche presenti, crediamo che tutto questo contribuirà a migliorare San Leonardo e a incrementarne la sicurezza.

Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico

Antonio Nouvenne – Capogruppo Prospettiva

Oronzo Pinto – Capogruppo Effetto Parma

Marco Boschini – Capogruppo Parma La Sinistra Coraggiosa