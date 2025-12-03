Capodanno 2026 a Parma: Piazza Garibaldi ospita il concerto di Alex Britti

Parma saluterà il 2026 con il tradizionale e attesissimo concerto gratuito in Piazza Garibaldi: una grande festa nel cuore del centro storico che vedrà ospite e protagonista il grande chitarrista e cantautore italiano Alex Britti.

Sarà un live unico, a partire dalla mezzanotte per quasi due ore, Britti offrirà dal palco della città uno spettacolo ricco di contaminazioni e interazioni, fondendo il suo inconfondibile stile pop con sonorità blues, reggae e jazz. L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, e sotto la direzione artistica dell’Associazione culturale Quelli del 29.

La serata si aprirà alle ore 22.30 con la musica disco anni ‘70 e ‘80 a cura di Jumbo story che farà ballare la piazza fino alla mezzanotte, a seguire, dopo il consueto countdown e i brindisi al nuovo anno, sarà Alex Britti, con il suo caratteristico mix di chitarra blues, pop raffinato e sonorità dal gusto soul, ad accompagnare la piazza in un viaggio musicale fatto di virtuosismi, energia e grandi classici del suo repertorio oltre a nuove interpretazioni capaci di emozionare e sorprendere sia i fan più affezionati che il pubblico che per la prima volta si avvicinerà alla sua musica.