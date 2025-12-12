Car sharing ecologico, Infomobility affida il servizio a AllWays

La gestione del servizio di car sharing a flusso libero nel Comune di Parma è stata affidata alla società Scar Motor srl, operante in città con le auto AllWays. L’affidamento, a seguito di avviso ad evidenza pubblica di Infomobility su incarico del Comune di Parma, sarà attivo per i prossimi tre anni fino al 2028, con possibile rinnovo per i successivi tre. Il servizio AllWays si affianca al servizio di car sharing elettrico offerto dall’operatore Corrente, gestito da TPER.

LA FLOTTA ALLWAYS

AllWays opera a Parma dal 2020 e mette oggi a disposizione 50 veicoli di ultima generazione. Metà della flotta è composta da auto ecologiche: auto elettriche, ibride e veicoli commerciali elettrici di diverse dimensioni. La positiva risposta della città ha indotto l’operatore, in accordo con Infomobility, a potenziare la flotta: i 50 mezzi odierni potranno ulteriormente aumentare nei prossimi mesi. Si tratta di un servizio molto apprezzato dai parmigiani: 8.000 utenti unici hanno utilizzato AllWays negli ultimi 5 anni.

COSTI E MODALITA’ DI UTILIZZO

Per utilizzare le vetture AllWays è necessario scaricare l’applicazione e registrarsi, inserendo la patente di guida e metodo di pagamento. Tramite App l’utente registrato può individuare il mezzo più vicino, noleggiarlo e pagare in base al tempo di utilizzo. La tariffa standard è di € 0,34 al minuto e 0,44 € al minuto per i veicoli commerciali. Non è previsto alcun costo extra per lo sblocco delle vetture, mentre sono presenti pacchetti vantaggiosi per noleggi più lunghi, che vanno dalle 2 ore fino a 28 giorni. È attivo il servizio di prenotazione dell’auto o van con consegna a domicilio – sempre tramite App – al costo di € 10. AllWays offre assistenza telefonica dedicata via WhatsApp 389 251 0598 o via telefono 0521 670208.

I VANTAGGI DEL CAR SHARING

Alle auto in car sharing è sempre consentito l’accesso e la sosta gratuita nelle ZTL, il transito nelle corsie preferenziali e la sosta negli stalli riservati ai residenti (righe bianco-blu). Sono inoltre disponibili stalli riservati al car sharing. Sono cinque i veicoli commerciali elettrici AllWays del progetto “e-cargo” apprezzati da commercianti e artigiani per la consegna merci in centro storico.

IL CAR SHARING CHE PIACE AI PARMIGIANI (GENNAIO – OTTOBRE 2025)

A Parma i cittadini, gli studenti, pendolari e attività commerciali hanno a disposizione un numero complessivo, tra flotta AllWays e Corrente, di 70 veicoli fra auto e veicoli commerciali, di cui 65% green, elettrici e ibridi. Nei primi dieci mesi del 2025 sono stati quasi 1.400 gli utenti che hanno utilizzato il servizio, per un totale di 52.000 noleggi e complessivi 566.000 Km percorsi. Il car sharing favorisce una mobilità urbana più sostenibile contribuendo a diminuire il traffico stradale, ad abbattere le emissioni e a ridurre il possesso di auto private, ferme per il 95% del tempo.

“Al pari delle medie e grandi città italiane ed europee anche a Parma stante la crescita della domanda di car sharing – spiega l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile, Gianluca Borghi –abbiamo deciso di potenziarne l’offerta. Il car sharing migliora l’efficienza d’uso dello spazio pubblico in quanto la stessa auto viene utilizzata da più persone, e riduce anche i veicoli in circolazione e in sosta su strada. L’Amministrazione sostiene il car sharing anche per la qualità ambientale dei veicoli, essendo il 65% delle auto green, che contribuisce a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo”.

“Nel 2026 Infomobility raggiungerà il traguardo dei 25 anni di attività – dichiara Michele Ziveri, Amministratore Unico della società. In questo quarto di secolo abbiamo contribuito a rendere Parma una città sempre più moderna ed efficiente sotto il profilo della mobilità, accompagnando i cambiamenti sociali e la crescente attenzione verso l’ambiente, valorizzando al massimo le innovazioni tecnologiche. Accolgo con favore l’affidamento ad AllWays, realtà che crede nella nostra città e che continua a investire sia nei mezzi sia nella qualità del servizio”.