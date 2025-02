Carabiniere fuori servizio aiutò anziano rapinato: elogio dal comandante Pagliaro

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, Colonnello Andrea Pagliaro, nelle sale del Palazzo Ducale, ha incontrato il Dott. Matteo Pauri e l’Appuntato Scelto dei Carabinieri Francesco Giudicianni per avere coraggiosamente sventato una rapina in danno di un anziano.

Nel primo pomeriggio del 24 gennaio il militare, mentre era fuori servizio e in abiti civili, ha notato due persone che si rincorrevano in via Cavour. L’inseguitore chiedeva aiuto, indicando l’altro come l’autore di una rapina. Il Carabiniere e il Dott. Pauri, che in quel momento si trovava a passare in zona, non ci hanno pensato un attimo e sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare il fuggitivo nonostante questi opponesse una strenua resistenza.

Il fermato, un cittadino pakistano con precedenti di polizia che aveva appena rapinato 100 euro ad un anziano mentre quest’ultimo stava ritirando il denaro prelevato presso uno sportello bancomat. Il presunto rapinatore è stato arrestato e ristretto in carcere come disposto dal Tribunale di Parma dopo il giudizio direttissimo.

Il positivo esito dell’operazione è sicuramente da ricondurre al grande coraggio del Dott. Pauri che, con una non comune vocazione civica e forte senso del dovere, si è lanciato all’inseguimento del fuggitivo, poi subito coadiuvato dall’Appuntato Scelto Giudicianni che, seppur libero dal servizio, non ha esitato un secondo per dare manforte e supportare il grande gesto civico del dottore. Per tali motivi il Colonnello Pagliaro ha voluto tributare loro un profondo, sentito, ringraziamento attraverso la consegna di un attestato di elogio.

Nell’occasione il Comandante ha sottolineato come l’attenzione verso gli altri, la sensibilità sui temi della sicurezza, intesa come “sicurezza partecipata”, che si fonda sul rapporto reciproco di collaborazione e fiducia tra le forze di polizia e i cittadini, siano parte viva e integrante di quella cultura della legalità che dovrebbe essere patrimonio di tutti.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma