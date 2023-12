Carabinieri: gli auguri di Natale del Generale Massimo Zuccher

Il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di Brigata Massimo ZUCCHER, ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Pagliaro, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Parma per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno.

Ha incontrato tutti gli Ufficiali dell’Arma di Parma, una rappresentanza di Comandanti di Stazione, Brigadieri e Carabinieri della Provincia e militari delle articolazioni speciali, che operano sul territorio di questa Provincia, oltre che dei Carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri. L’Alto Ufficiale ha formulato i più fervidi auguri per le prossime festività natalizie, esprimendo parole elogiative per l’attività condotta dai Carabinieri, ribadendo la necessità di perseverare nel tenere alta la guardia e soprattutto di concentrare le forze in questi periodi di festa a sostegno dei cittadini. Un ringraziamento particolare è andato alle famiglie, che sostengono in silenzio i loro cari in servizio nel loro diuturno sacrificio.