Carabinieri Parma: il maggiore Ottavio Tosoni è il nuovo Comandante della Compagnia

Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Parma. Da questa mattina il maggiore Ottavio Tosoni ha ufficialmente assunto il comando, subentrando al maggiore Marco Di Carpio.

Originario dell’Emilia, classe 1991, il maggiore Tosoni vanta un percorso formativo e professionale di grande prestigio. Dopo aver conseguito la maturità classica alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia nel 2010, ha frequentato il 192° Corso dell’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha ottenuto la Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

La sua carriera operativa lo ha visto impegnato inizialmente come insegnante alla Scuola Carabinieri di Campobasso. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Comandante del Norm a Gravina di Catania e alla Compagnia Oltre Dora di Torino, per poi assumere l’incarico di Comandante di Compagnia a Bressanone.

Ora, con il suo arrivo a Parma, il maggiore Tosoni prende in mano una delle compagnie più strategiche della provincia, in un contesto caratterizzato da sfide complesse sia sul fronte della sicurezza urbana che su quello del contrasto alla criminalità.

Nel dare il benvenuto al nuovo comandante, il colonnello Andrea Pagliaro, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, ha sottolineato “l’importanza del dialogo e dell’ascolto del cittadino, da sempre cifra distintiva dell’operato dell’Arma sul territorio”. Pagliaro ha inoltre evidenziato l’impegno costante nel contrasto dei reati maggiormente diffusi nella provincia, ribadendo la centralità della collaborazione tra istituzioni e comunità.