Cardiologie aperte 2021: consulenze telefoniche con i professionisti dell’Ospedale di Vaio

Ci sono anche i professionisti dell’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale di Vaio tra i 500 cardiologi che in tutta Italia aderiscono all’edizione 2021 “Cardiologie aperte”, iniziativa di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, promossa da ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) e Fondazione Per il tuo cuore.

Quest’anno, con l’emergenza sanitaria ancora in corso, non è possibile fissare dei colloqui con i professionisti negli ambulatori. Per questo motivo la consulenza dei cardiologi dell’Ospedale di Vaio è offerta – in modo gratuito – al telefono.

I cittadini che vogliono saperne di più su come prevenire le malattie del cuore o quali siano i fattori di rischio che ne compromettono la salute devono chiamare il numero 800.05.22.33 dalle 14 alle 16 nelle giornate del 9, 11 e 15 febbraio.

Per saperne di più, è possibile consultare il sito www.periltuocuore.it